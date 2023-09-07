Почему уволили Резникова и кто такой Умеров: прямой эфир Новини.LIVE

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Гостем студии Вечір.LIVE стал политический эксперт Дмитрий Спивак. Он рассказал, почему уволили Резникова и кто такой Рустем Умеров.

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Вместе с ведущей Ланой Шевчук поговорят о новом министре обороны Рустеме Умерове, почему уволили Резникова, визит Блинкена в Киев, выборы, внешнюю политику, планы Зеленского, коррупцию, Байдена и внутренние проблемы Украины.

Напомним, что выбор Рустема Умерова новым министром обороны посылает два четких сигнала союзникам и противникам Украины. Первый — Киев серьезно относится к очищению от коррупции. Второй — стремление Украины освободить Крым.

Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Эту должность он занимает до сих пор.