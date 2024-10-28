БРИКС никогда не будет антиамериканской коалицией

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин на саммите БРИКС. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Мария Кагал Редактор международного отдела

Страны БРИКС показали, что отношения с США и Европой для них важнее отношений друг с другом. Ведь именно торговля с Западом составляет львиную долю экономик стран.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил политтехнолог и политический консультант Джейсон Джей Смарт.

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БРИКС не будет антиамериканским

Нельзя сказать, что БРИКС не мощное объединение. Ведь около 30% мирового ВВП так или иначе задействовано в нем. Однако при этом страны БРИКС ясно показали, что не желают отказываться от своих отношений с США и Европой.

"Торговля Индии с Бразилией, например, или с Россией номинальна. Однако торговля между Индией и США составляет около 15% от всего их товарооборота. Они действительно заинтересованы в поддержании этих отношений. Посмотрите на другие страны, Россию и Китай, да, они торгуют друг с другом, но это около 2% китайского импорта. Для сравнения, Китай экспортирует и импортирует из США и Европы, плюс из наших союзников в Азии, около 60% всего импорта и экспорта приходится именно на эти страны", — рассказал Джейсон Джей Смарт.

Именно поэтому идея БРИКСа, как объединение против "американского империализма" интересна странам-членам только "на бумаге".

"Это то, что хорошо звучит на бумаге, мол, мы будем работать вместе. Но готовы ли вы поставить на это свою национальную экономику? Вы действительно хотите сотрудничать с кем-то вроде России, которая является самой подсанкционной страной в истории мира?" — объяснил политтехнолог.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани и встретился с российским диктатором.

Также стало известно, какие страны станут новыми членами БРИКС: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.