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Чому БРІКС ніколи не стане антиамериканською коаліцією

28 жовтня 2024 22:03
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
БРІКС ніколи не буде анти-американською коаліцією
Президент Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін на саміті БРІКС. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Країни БРІКС показали, що відносини зі США та Європою для них є важливішими, аніж відносини один з одним. Адже саме торгівля з Заходом складає левову частку економік країн. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив політтехнолог та політичний консультант Джейсон Джей Смарт. 

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Не можна сказати, що БРІКС не є потужним обʼєднанням. Адже близько 30% світового ВВП так чи інакше в ньому задіяно. Однак при цьому країни БРІКС чітко показали, що не бажають відмовлятись від своїх відносин з США та Європою. 

"Торгівля Індії з Бразилією, наприклад, або з Росією є номінальною. Однак торгівля між Індією та США становить близько 15% від усього їхнього товарообігу. Вони дійсно зацікавлені у підтримці цих відносин. Подивіться на інші країни, Росію та Китай, так, вони торгують одна з одною, але це близько 2% китайського імпорту. Для порівняння, Китай експортує та імпортує зі США та Європи, плюс з наших союзників в Азії, близько 60% всього імпорту та експорту припадає саме на ці країни", — розповів Джейсон Джей Смарт. 

Саме тому ідея БРІКСу, як обʼєднання проти "американського імперіалізму" є цікавою для країн-членів лише "на папері". 

"Це те, що гарно звучить на папері, мовляв, ми будемо працювати разом. Але чи готові ви поставити на це свою національну економіку? Ви справді хочете співпрацювати з кимось на кшталт Росії, яка є найбільш підсанкційною країною в історії світу?" — пояснив політтехнолог.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прийняв запрошення Путіна на саміт БРІКС у Казані та зустрівся з російським диктатором. 

Також стало відомо, які країни стануть новими членами БРІКС: Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія. 

Китай БРІКС Бразилія США Росія Індія

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