БРІКС ніколи не буде анти-американською коаліцією

Президент Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін на саміті БРІКС. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Країни БРІКС показали, що відносини зі США та Європою для них є важливішими, аніж відносини один з одним. Адже саме торгівля з Заходом складає левову частку економік країн.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив політтехнолог та політичний консультант Джейсон Джей Смарт.

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БРІКС не буде антиамериканським

Не можна сказати, що БРІКС не є потужним обʼєднанням. Адже близько 30% світового ВВП так чи інакше в ньому задіяно. Однак при цьому країни БРІКС чітко показали, що не бажають відмовлятись від своїх відносин з США та Європою.

"Торгівля Індії з Бразилією, наприклад, або з Росією є номінальною. Однак торгівля між Індією та США становить близько 15% від усього їхнього товарообігу. Вони дійсно зацікавлені у підтримці цих відносин. Подивіться на інші країни, Росію та Китай, так, вони торгують одна з одною, але це близько 2% китайського імпорту. Для порівняння, Китай експортує та імпортує зі США та Європи, плюс з наших союзників в Азії, близько 60% всього імпорту та експорту припадає саме на ці країни", — розповів Джейсон Джей Смарт.

Саме тому ідея БРІКСу, як обʼєднання проти "американського імперіалізму" є цікавою для країн-членів лише "на папері".

"Це те, що гарно звучить на папері, мовляв, ми будемо працювати разом. Але чи готові ви поставити на це свою національну економіку? Ви справді хочете співпрацювати з кимось на кшталт Росії, яка є найбільш підсанкційною країною в історії світу?" — пояснив політтехнолог.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прийняв запрошення Путіна на саміт БРІКС у Казані та зустрівся з російським диктатором.

Також стало відомо, які країни стануть новими членами БРІКС: Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія.