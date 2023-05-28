Членство в НАТО должно стать главной гарантией безопасности для Украины, — Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что вступление Украины в НАТО может быть решающим шагом для завершения конфликта. Ермак утверждает, что желание присоединиться к НАТО — это не только амбиции Украины, но и важная потребность для современного мира и Европы.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Голос Америки".

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Что сказал Ермак

По словам Ермака, существующая система безопасности на континенте не эффективна, что стало очевидно 24 февраля. Безопасный мир, по его мнению, немыслим без Украины.

Ермак подчеркивает, что для Украины членство в НАТО является основной гарантией безопасности.

"Нам необходимы гарантии безопасности на пути к присоединению к НАТО. Ведь главной гарантией является членство в НАТО. НАТО сегодня — это самый мощный альянс в мире, это признают все. И я убежден в этом", — отметил он.

Однако, вопрос обеспечения безопасности для Украины продолжает быть актуальным. Украина стремится получить не только политическое решение о присоединении к НАТО, но и конкретные гарантии безопасности.

Несмотря на отсутствие гарантий от НАТО, некоторые страны, включая Францию и США, обсуждают возможность предоставления таковых Украине. Франция выразила готовность заключить с Украиной соглашения, обеспечивающие долгосрочные гарантии безопасности.

Согласно информации западных СМИ, западные страны рассматривают возможность предложения Украине модели безопасности, аналогичной той, что используется Израилем.

Напомним, что НАТО предложит Украине другой формат дипломатических отношений – партнерских. О вхождении в Альянс пока речь не идет.

Участники НАТО хотят предложить Украине новый формат взаимоотношений для демонстрации политической поддержки в войне с Россией. Однако, чтобы стать равноценным членом НАТО, Украине еще далеко.