Учитель размышляет, сотрудничать ли с рф, или дальше идти в ЕС, — Politico

Членство в ЕС или сотрудничество с рф: Politico рассказало о "сложном выборе" Сербии
Сербия готовится окончательно отойти от сотрудничества с россией. Критика оппонентов на мировое давление вынуждают Вучича перейти на сторону Запада.
Об этом пишет издание Politico.
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Как россия теряет "союзников"
Сербия во главе с президентом Александром Вучичем с начала вторжения россии в Украину не занимала четкую позицию, однако выступала против санкций в отношении кремля.
Официальный Белград пытался и дальше идти в ЕС, однако не разделял позицию союза по отношению к россии и осуждению агрессии кремля. Однако жесткая критика оппонентов и международное давление сыграли свою роль.
"Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы. Но я думаю, вы меня понимаете. Без сомнения, в будущем нам придется сделать несколько трудных выборов", — прокомментировал Вучич дальнейший путь страны.
Politico отмечает, что за свою карьеру Вучич уже совершил несколько "больших разворотов", что делает разрыв с москвой вполне реальным сценарием.
Напомним, к годовщине вторжения активисты принесли к посольству россии в Сербии "торт смерти".