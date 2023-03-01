Учитель размышляет, сотрудничать ли с рф, или дальше идти в ЕС, — Politico

Власти Сербии близки, чтобы перейти на сторону Запада

Сербия готовится окончательно отойти от сотрудничества с россией. Критика оппонентов на мировое давление вынуждают Вучича перейти на сторону Запада.

Об этом пишет издание Politico.

Как россия теряет "союзников"

Сербия во главе с президентом Александром Вучичем с начала вторжения россии в Украину не занимала четкую позицию, однако выступала против санкций в отношении кремля.

Официальный Белград пытался и дальше идти в ЕС, однако не разделял позицию союза по отношению к россии и осуждению агрессии кремля. Однако жесткая критика оппонентов и международное давление сыграли свою роль.

"Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы. Но я думаю, вы меня понимаете. Без сомнения, в будущем нам придется сделать несколько трудных выборов", — прокомментировал Вучич дальнейший путь страны.

Politico отмечает, что за свою карьеру Вучич уже совершил несколько "больших разворотов", что делает разрыв с москвой вполне реальным сценарием.

Напомним, к годовщине вторжения активисты принесли к посольству россии в Сербии "торт смерти".