Росія знову заговорить про перемовини: ISW пояснив логіку кремля
Речник володимира путіна знову заговорив про готовність росії до переговорів. Насправді за цим стоїть бажання не зупинити війну, а показати Захід недоговороздатним.
Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
-
Походження COVID-19: ФБР припускає витік з китайської лабораторії
-
Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання в березні
-
Окупанти обстріляли Миколаївщину з мінометів та артилерії: що відомо
-
У Нафтогазі розповіли, коли завершиться опалювальний сезон
-
Сили оборони за добу ліквідували понад 600 окупантів: Генштаб показав свіжі втрати рф
-
ЄС відклав введення системи реєстрації для туристів: яка причина
-
Данія хоче збільшити фінансування своєї армії: парламент ухвалив незвичайне рішення
-
За добу росіяни убили трьох мирних жителів Донеччини, — Кириленко
-
У Херсонській області окупанти шантажують власників автомобілів через паспорти рф: деталі
-
Армія рф атакувала Дніпропетровщину: є багато руйнувань
Заяви Пєскова
У ISW нагадали, що 28 лютого речник володимира путіна Дмитро Пєсков знову заявив про готовність росії до переговорів.
Але при цьому, зазначив прессекретар російського диктатора, Україна і Захід мають визнати нові "територіальні реалії", тобто погодитися із анексією частини української території російською федерацією.
Також Пєсков наголосив, що на переговорах Україні необхідно враховувати конкретні російські цілі у цій війні.
Навіщо росії переговори
Аналітики Інституту припускають, що заява путінського прессекретаря про готовність до переговорів є нічим іншим, як черговою інформаційною спецоперацією.
Москва хоче представити себе як відкриту для переговорів сторону конфлікту, а колективний Захід показати таким, що відмовляється від перемовин.
Нагадаємо, що Дмитро Пєсков назвав політиків, з якими росія хотіла б вести переговори. Так, у Європі росія нібито готова до перемовин із Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем.
А в Україні таким персонажем вважає путінського кума Віктора Медведчука, який зараз перебуває в росії. Хоча у нього, визнав Пєсков, і не так багато прихильників серед українців, як того б хотілося кремлю.
Фото з російських ЗМІ