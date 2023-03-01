​​​​​​​Росія знову заговорить про перемовини: ISW пояснив логіку кремля

Розмови Пєскова про готовність до переговорів — це лише чергова інформаційна спецоперація

Речник володимира путіна знову заговорив про готовність росії до переговорів. Насправді за цим стоїть бажання не зупинити війну, а показати Захід недоговороздатним.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Заяви Пєскова

У ISW нагадали, що 28 лютого речник володимира путіна Дмитро Пєсков знову заявив про готовність росії до переговорів.

Але при цьому, зазначив прессекретар російського диктатора, Україна і Захід мають визнати нові "територіальні реалії", тобто погодитися із анексією частини української території російською федерацією.

Також Пєсков наголосив, що на переговорах Україні необхідно враховувати конкретні російські цілі у цій війні.

Навіщо росії переговори

Аналітики Інституту припускають, що заява путінського прессекретаря про готовність до переговорів є нічим іншим, як черговою інформаційною спецоперацією.

Москва хоче представити себе як відкриту для переговорів сторону конфлікту, а колективний Захід показати таким, що відмовляється від перемовин.

Нагадаємо, що Дмитро Пєсков назвав політиків, з якими росія хотіла б вести переговори. Так, у Європі росія нібито готова до перемовин із Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем.

А в Україні таким персонажем вважає путінського кума Віктора Медведчука, який зараз перебуває в росії. Хоча у нього, визнав Пєсков, і не так багато прихильників серед українців, як того б хотілося кремлю.

Фото з російських ЗМІ