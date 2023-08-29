Члены ЕС боятся избрания Трампа президентом США: что будет с помощью Украине

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: sb.by

До президентских выборов в США осталось больше года, но боязнь, что должность займет именно Дональд Трамп уже усиливается, ведь от этого будет зависеть военная и финансовая помощь для Украины. Многие союзники считают Трампа "нестабильным лидером".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что французские чиновники предупреждают, что возможность возвращения Трампа требует от ЕС значительного расширения производства оружия, от артиллерии до систем ПВО, чтобы их можно было поставлять Украине самостоятельно.

Страны Восточной Европы и Франция также подталкивают союзников к принятию Украины в НАТО, что значительно повысит ставки с РФ, предоставляя Киеву гарантии безопасности.

Кроме того, многие союзники считают Трампа нестабильным лидером, мало заинтересованным в развитии долгосрочных связей для противодействия и экспансионизма РФ и КНР.

Однако единственные, для кого каденция Трампа выгодна — это Китай и РФ. Они видят потенциальные выгоды от Трампа, который они считают транзакционным лидером, который может заключать соглашения, чтобы ослабить напряжение в таких горячих точках, как Украина и Тайвань взамен за определенные уступки со стороны Пекина и Москвы.

Напомним, недавно мы писали, что в Офисе Президента считают, что выборы во время войны — это невозможно. Есть несколько причин, чтобы их не устраивать.