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Чиновник США Рик Уотерс, который занимался делами Китая, ушел в отставку

25 мая 2023 13:41
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Отношения США и Китая — чиновник США по Китаю уходит в отставку
Чиновник США по вопросам политики Китая Рик Уотерс. Фото: US-China Policy Foundation
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Главный чиновник Государственного департамента США по вопросам политики по Китаю Рик Уотерс уходит в отставку. Такое решение он принял из-за напряженных отношений Вашингтона и Пекина.

Об этом сообщили в REUTERS .

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Рик Уотерс возглавлял "Китайский дом" с момента его создания. Он работал заместителем помощника секретаря около двух лет и занимался усовершенствованием политики.

На днях стало известно, что чиновник уйдет с поста 23 июня. После — будет заниматься дипломатической службой. Об этом сообщил спикер Госдепартамента.

"Мы благодарим его за два года умелой работы в вопросах Китая и Тайваня, включая его поддержку Управления координации Китая и руководство Управления координации Тайваня", — говорится в заявлении спикера.

Подробности

По мнению многих аналитиков, отношения между двумя крупнейшими экономиками мира — Китаем и США — самые плохие за последние десятилетия. Стратегические соперники конфликтуют по разным причинам: от Тайваня до торговли.

Ранее, в феврале этого года, над территорией Соединенных Штатов пролетел китайский шпионский воздушный шар. Из-за этого Госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированную на тот период поездку в Китай. Впрочем, Администрация Джо Байдена заявила, что стремится к встречам на высоком уровне с партнером и не хочет, чтобы отношения между ними переросли в конфликт. Поэтому отложила санкции против Китая, связанные с правами человека, экспортным контролем и т.д.

Напомним, ранее мы писали, что Китай усилит сотрудничество с Россией на фоне новых санкций Запада. Президент Китая Си Цзиньпин призвал Пекин и Москву поднять свои тесные отношения на "высший уровень".

Добавим, что 19-21 мая в Японии прошел саммит G7. Пекин обвинил Японию в "антикитайской деятельности" во время съезда и вызвал посла страны.

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