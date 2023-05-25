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Чиновник США Рік Вотерс, який займався справами Китаю, пішов у відставку

25 травня 2023 13:41
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Відносини США та Китаю— чиновник США з питань Китаю йде у відставку
Чиновник США з питань політики Китаю Рік Вотерс. Фото: US-China Policy Foundation
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Головний чиновник Державного департаменту США з питань політики щодо Китаю Рік Вотерс йде у відставку. Таке рішення він прийняв через напружені відносини Вашингтону та Пекіну. 

Про це повідомили у REUTERS

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Рік Вотерс очолював "Китайський дім" з моменту його створення. Він працював заступником помічника секретаря близько двох років та займався вдосконаленям політики. 

На днях стало відомо, що чиновник піде з посади 23 червня. Після — займатиметься дипломатичною службою. Про це повідомив речник Дежрждепартаменту. 

"Ми дякуємо йому за два роки вмілої роботи в питаннях Китаю та Тайваню, включно з його підтримкою Управління координації Китаю та керівництвом Управлінням координації Тайваню", — йдеться в заяві речника.

Деталі

На думку багатьох аналітиків, відносини між двома найбільшими економіками світу — Китаєм та США — є найгіршими за останні десятиліття. Стратегічні суперники конфліктують з різних причин: від Тайваню до торгівлі. 

Раніше, у лютому цього року, над територією Сполучених Штатів пролетіла китайська шпигунська повітряна куля. Через це Дежрсекретар Ентоні Блінкен відклав заплановану на той період поїдку до Китаю. Утім, Адміністрація Джо Байдена заявила, що прагне зустрічей на високому рівні з партнером і не хоче, щоб відносини між ними переросли у конфлікт. Тож, відклала санкції санкції проти Китаю, пов'язані з правами людини, експортним контролем тощо. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай посилить співпрацю з Росією на тлі нових санкцій Заходу. Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав Пекін і Москву підняти свої тісні відносини на "вищий рівень". 

Додамо, що 19-21 травня в Японії пройшов саміт G7. Пекін звинуватив Японію у "антикитайській діяльності" під час з'їзду і викликав посла країни. 

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