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Чем закончится война в Украине: Вадим Карасев в эфире Новини.LIVE

21 августа 2023 17:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Чем закончится война в Украине: Вадим Карасев в эфире Новини.LIVE
Политолог Вадим Карасев. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 21 августа, гостем студии Вечер.LIVE стал политолог Вадим Карасев. Он расскажет, чем закончится война в Украине.

Прямой эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE

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Прямой эфир 

Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук говорили об обстреле Чернигова, вступлении в НАТО в обмен на территории. Также речь зашла об истребителях F-16, ситуации на фронте и успехах контрнаступления.

Напомним, что на юге Силы обороны Украины в перспективе могут наносить удары по врагу, несмотря на сильную систему обороны россиян. Боевые действия продолжаются в основном на Бердянском направлении, из которого можно выйти на Мариуполь.

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