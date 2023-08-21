Чим закінчиться війна в Україні: Вадим Карасьов в ефірі Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 21 серпня, гостем студії Вечір. Live став політолог Вадим Карасьов. Він розповість, чим закінчиться війна в Україні.

Прямий ефір можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE

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Прямий ефір

Разом із ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук говорили про обстріл Чернігова, вступ до НАТО в обмін на території. Також мова зайшла про винищувачів F-16, ситуацію на фронті та успіхи контрнаступу.

Нагадаємо, що на півдні Сили оборони України в перспективі можуть завдавати ударів по ворогові, попри сильну систему оборони росіян. Бойові дії продовжуються в основному на Бердянському напрямку, з якого можна вийти на Маріуполь.