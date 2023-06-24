Введет ли Казахстан войска в помощь России: комментарий Токаева
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прокомментировал мятеж Евгения Пригожина на юге России. Токаев отметил, что все события в Ростове и соседних регионах РФ являются внутренним российским делом.
Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство "КазТАГ".
Звонок Путина
После Александра Лукашенко президент России позвонил казахстанскому лидеру Касим-Жомарту Токаеву.
Он сообщил президенту соседнего государства о ситуации в России, в частности, о бунте Евгения Пригожина.
Ответ Токаева
Комментируя события в соседнем государстве, Касим-Жомарт Токаев подчеркнул, что все это внутреннее дело самой России.
Это очевидно должно означать отказ Казахстана от военной помощи российскому режиму.
"Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержки правопорядка страны. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", — подчеркнул Токаев.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих . Инцидент произошел в Воронежской области России.