Введет ли Казахстан войска в помощь России: комментарий Токаева

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Фото: Reuters/Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прокомментировал мятеж Евгения Пригожина на юге России. Токаев отметил, что все события в Ростове и соседних регионах РФ являются внутренним российским делом.

Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство "КазТАГ".

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После Александра Лукашенко президент России позвонил казахстанскому лидеру Касим-Жомарту Токаеву.

Он сообщил президенту соседнего государства о ситуации в России, в частности, о бунте Евгения Пригожина.

Разговор Путина с Токаевым

Ответ Токаева

Комментируя события в соседнем государстве, Касим-Жомарт Токаев подчеркнул, что все это внутреннее дело самой России.

Это очевидно должно означать отказ Казахстана от военной помощи российскому режиму.

"Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержки правопорядка страны. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", — подчеркнул Токаев.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих . Инцидент произошел в Воронежской области России.