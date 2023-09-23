Лишат ли Шуфрича депутатского мандата: ответил Стефанчук
Народный депутат Нестор Шуфрич находится в СИЗО. Его подозревают в государственной измене и, соответственно, могут лишить депутатского мандата.
Об этом сообщил руководитель ВР Руслан Стефанчук в интервью Радио Свобода.
Как могут лишить Шуфрича мандата
По словам Стефанчука, для того чтобы лишить Нестора Шуфрича депутатского мандата, есть все механизмы.
"Безусловно, еще раз говорю, механизмы все есть. Они прописаны в семи пунктах, которые предусмотрены в Конституции Украины. Причем я хочу заметить, что во время военного положения Конституцию менять нельзя. И поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов", — утверждает Стефанчук.
Следовательно, Шуфрич может самостоятельно написать заявление о составлении мандата. Также для этого есть соответствующее решение суда.
"Это собственное заявление. Если он будет желать и его напишет. И второе — это решение суда, которое вступило в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд. И я, кстати, как юрист не имею права комментировать эти вещи, пока идет следствие. Только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица", — добавляет Стефанчук.
Как утверждает политик, в случае если Шуфрич не согласится писать заявление и не было бы решения суда, все равно нет оснований для того, чтобы он остался народным депутатом.
"Потому что есть семь предпосылок. Если будет хотя бы одна предпосылка, предусмотренная в Конституции, безусловно, он сложит мандат", — отмечает руководитель ВР.
Напомним, в прошлую пятницу, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.
До этого у него дома прошли обыски, во время которых у него был обнаружен "материал", отражающий план "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Шуфрича обвиняют в государственной измене.