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Лишат ли Шуфрича депутатского мандата: ответил Стефанчук

23 сентября 2023 17:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Лишат ли Шуфрича депутатского мандата: ответил Стефанчук
Нестор Шуфрич в суде. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Народный депутат Нестор Шуфрич находится в СИЗО. Его подозревают в государственной измене и, соответственно, могут лишить депутатского мандата.

Об этом сообщил руководитель ВР Руслан Стефанчук в интервью Радио Свобода.

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Как могут лишить Шуфрича мандата

По словам Стефанчука, для того чтобы лишить Нестора Шуфрича депутатского мандата, есть все механизмы.

"Безусловно, еще раз говорю, механизмы все есть. Они прописаны в семи пунктах, которые предусмотрены в Конституции Украины. Причем я хочу заметить, что во время военного положения Конституцию менять нельзя. И поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов", — утверждает Стефанчук.

Следовательно, Шуфрич может самостоятельно написать заявление о составлении мандата. Также для этого есть соответствующее решение суда.

"Это собственное заявление. Если он будет желать и его напишет. И второе — это решение суда, которое вступило в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд. И я, кстати, как юрист не имею права комментировать эти вещи, пока идет следствие. Только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица", — добавляет Стефанчук.

Как утверждает политик, в случае если Шуфрич не согласится писать заявление и не было бы решения суда, все равно нет оснований для того, чтобы он остался народным депутатом.

"Потому что есть семь предпосылок. Если будет хотя бы одна предпосылка, предусмотренная в Конституции, безусловно, он сложит мандат", — отмечает руководитель ВР.

Напомним, в прошлую пятницу, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При этом сумма залога не была озвучена.

До этого у него дома прошли обыски, во время которых у него был обнаружен "материал", отражающий план "автономии" для Донецкой и Луганской областей. Шуфрича обвиняют в государственной измене.

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