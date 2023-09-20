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Увольнение Шуфрича: его "заменит" нардеп, предложивший продать собаку за коммуналку

20 сентября 2023 12:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Увольнение Шуфрича: его "заменит" нардеп, предложивший продать собаку за коммуналку
Нестор Шуфрич в суде. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Регламентный комитет Верховной Рады Украины одобрил решение руководства парламента об увольнении Нестора Шуфрича с поста главы Комитета по вопросам свободы слова. Вместо него исполняющим обязанности главы комитета стал Евгений Брагар.

Об этом 20 сентября в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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После Шуфрича должность временно исполнять будет Евгений Брагарь, ранее занимавший пост первого заместителя председателя этого комитета. Гончаренко упомянул, что это тот самый депутат, который когда-то предложил пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг.

"И.о. Комитета после этого будет Евгений Брагар. Тот депутат, который предлагал продать собаку за оплату коммуналки. Так и живем", — говорит Гончаренко.

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Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Что известно про предложение Брагара продать собаку за коммуналку

В 2020 году, нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагар заявил, что можно продать собаку "престижной" породы для оплаты коммунальных услуг, вызвало широкий резонанс в интернете. Брагар дал такой совет в ответ на вопрос пенсионерки Любови Павловны из Кировоградской области о том, как выживать, когда вся пенсия тратится на коммуналку.

"Если у вас дома собака дорогой породы, вы всегда можете ее продать и оплатить счета", — говорил тогда депутат.

Напомним, что Печерский суд Киева принял решение отправить нардепа Нестора Шуфрича под стражу без права внесения залога. Его подозревают в государственной измене. Состояние нардепа оценивается в более 100 млн долларов.

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