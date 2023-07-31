Будут ли выборы во время войны: Карасев в эфире Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев. Фото: Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев стал гостем вечернего эфира на канале Новини.LIVE. С ведущей Ланой Шевчук они будут говорить об успехах контрнаступления ВСУ и состоятся ли выборы президента во время войны.

Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

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Кроме этого, в эфире речь пойдет о взрывах в России и причинах циничных атак РФ на Украину.

Напомним, фонд Сергея Притулы объявил новый сбор для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет о пяти комплексах разведывательных беспилотников EOS C VTOL.