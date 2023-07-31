Чи будуть вибори під час війни: Карасьов в ефірі Новини.LIVE
31 липня 2023 18:00
Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов став гостем вечірнього ефіру на каналі Новини.LIVE. З ведучою Ланою Шевчук вони говоритимуть про успіхи контрнаступу ЗСУ та чи відбудуться вибури президента під час війни.
Прямий ефір можна переглянути на каналі Новини.LIVE.
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Окрім цього, в ефірі йтиметься про вибухи у Росії та причини цинічних атак РФ на Україну.
Нагадаємо, фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL.