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Чи будуть вибори під час війни: Карасьов в ефірі Новини.LIVE

31 липня 2023 18:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чи будуть вибори під час війни: Карасьов в ефірі Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Політолог Вадим Карасьов став гостем вечірнього ефіру на каналі Новини.LIVE. З ведучою Ланою Шевчук вони говоритимуть про успіхи контрнаступу ЗСУ та чи відбудуться вибури президента під час війни. 

Прямий ефір можна переглянути на каналі Новини.LIVE.

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Вадим Карасьов в ефірі Новини.LIVE

Окрім цього, в ефірі йтиметься про вибухи у Росії та причини цинічних атак РФ на Україну.  

Нагадаємо, фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL.

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