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Будет ли Путин бороться за Крым до конца: интервью с политологом Алексеем Гаранем

31 июля 2023 19:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Будет ли Путин бороться за Крым до конца: интервью с политологом Алексеем Гаранем
Политолог Алексей Гарань. Фото: Демократические инициативы
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская академия, директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал о своем видении саммита "Россия-Африка" при участии Путина. Также он оценил угрозы "Вагнера" в сторону Литвы и Польши.

Интервью можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

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Кроме того, он расскажет об изменении отношения западных союзников к Украине, влиянии России на миграционный кризис и будет ли Путин бороться за Крым до конца.

Также профессор даст свою оценку о переговорах по миру в Украине в Саудовской Аравии без участия России и объяснит, почему ВСУ пошли в контрнаступление без преимущества в воздухе.

Напомним, что политолог Вадим Карасев стал гостем вечернего эфира на канале Новини.LIVE. С ведущей Ланой Шевчук они будут говорить об успехах контрнаступления ВСУ и состоятся ли выборы президента во время войны.

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