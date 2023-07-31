Чи буде Путін боротися за Крим до кінця: інтерв'ю з політологом Олексієм Гаранем

Політолог Олексій Гарань. Фото: Демократичні ініціативи

Професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, директор фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів про своє бачення саміту "Росія-Африка" за участі Путіна. Також він оцінив погрози "Вагнера" у бік Литви та Польщі.

Інтерв'ю можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

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Олексій Гарань в інтерв'ю для Новини.LIVE

Крім того, він розповість про зміну ставлення західних союзників до України, вплив Росії на міграційну кризу та чи буде Путін боротися за Крим до кінця.

Також професор дасть свою оцінку про переговори щодо миру в Україні у Саудівській Аравії без участі Росії та пояснить, чому ЗСУ пішли в контрнаступ без переваги в повітрі.

Нагадаємо, політолог Вадим Карасьов став гостем вечірнього ефіру на каналі Новини.LIVE. З ведучою Ланою Шевчук вони говоритимуть про успіхи контрнаступу ЗСУ та чи відбудуться вибори президента під час війни.