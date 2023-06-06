Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС враг затопил собственную технику, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 6 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку главнокомандующего. Он заявил, что подрыв Каховской ГЭС был умышленным. К тому же оккупанты затопили собственную технику.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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Ставка главнокомандующего

На Ставке были заслушаны доклады военного командования. По словам Зеленского, подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям. Президент подчеркнул, что готовность бойцов максимальна.

"Доклад разведки о ситуации на Каховский ГЭС. Главный вывод — подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, что российские захватчики заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году, поэтому Украина была готова к возможному подрыву дамбы и последствиям катастрофы. Для этого задействовали больше спасательных групп ГСЧС.

Добавим, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС соответствует эскалации насилия в Украине, а также стратегии российского диктатора Владимира Путина относительно атак на гражданские объекты.