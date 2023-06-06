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Через підрив дамби Каховської ГЕС ворог затопив власну техніку, — Зеленський

6 червня 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Через підрив дамби Каховської ГЕС ворог затопив власну техніку, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 червня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача. Він заявив, що підрив Каховської ГЕС був навмисним. До того ж окупанти затопили власну техніку.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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Ставка головнокомандувача

На Ставці було заслухано доповіді військового командування. За словами Зеленського, детально розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій. Президент наголосив, що готовність бійців максимальна. 

"Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок — підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки", — розповів Зеленський.

Він додав, що підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, Зеленський розповів, що російські загарбники замінували Каховську ГЕС ще в минулому році, тому Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи. Для цього задіяли більше рятувальних груп ДСНС.

Додамо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС відповідає ескалації насильства в Україні, а також стратегії російського диктатора Володимира Путіна щодо атак на цивільні об'єкти.

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