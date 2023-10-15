Из-за нападения ХАМАСа отношения между Россией и Израилем ухудшились, — WSJ

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: kremlin.ru

В течение длительного времени премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху имел хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако нападение ХАМАСа на страну стало точкой в их "дружбе".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Журналисты отмечают, что, несмотря на вторжение России в Украину, Израиль не изменил свое отношение к РФ, их сотрудничество было продолжено.

Нетаньяху и Путин и дальше поддерживали связь, а второй заявил о заблокированном подходе к войне в Украине, поэтому отказался оказывать ВСУ военную помощь или ПВО.

"Теперь, после смертоносной атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились. Путин — один из немногих мировых лидеров, не позвонивший Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1 300 израильтян, во время этой атаки", — отмечают в издании.

Поиск оружия через арабские страны

Отмечается, что Путин при поиске оружия укрепил отношения с арабскими странами, а именно:

Египтом;

Ираком;

Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Теперь Москва рассматривается как закладка основы стратегических отношений с Исламской республикой, поставлявшей тысячи БпЛА Shahed", — говорится в материале.

Также авторы добавляют, что РФ в ответ решила поставить учебно-тренировочные самолеты Як-130 для Ирана. Также в стране планируют продать Су-35. Таким образом, уровень воздушных сил на Ближнем Востоке может измениться.

"Россия ищет партнера, который может предоставить оружие, но его объятия с Ираном обусловлены также более широкими антизападными настроениями", — объяснил эксперт по российско-иранским отношениям в Катарском университете Николай Кожанов.

Игнорирование атаки ХАМАСа

Как известно, РФ не осудила террористическую атаку на Израиль. В свою очередь депутат российской Госдумы Андрей Гурулев заявил, что союз Иерусалима с США и союз Москвы с Ираном есть с "окружающим мусульманским миром".

"Между тем у Кремля есть внутренние причины приветствовать войну дальше от российских границ. Накануне президентских выборов в России, запланированных на март, Кремль ищет способ отвлечься от войны в Украине. Путин часто поддерживал свое 23-летнее правление Россией, используя государственные СМИ, чтобы игнорировать внутренние проблемы, сосредотачиваясь на беспорядке за границей", — добавляют в издании.

Напомним, в среду, 6 октября, во время выступления на российской энергетической неделе диктатор Владимир Путин прокомментировал войну на Ближнем Востоке, цинично призвав не "трогать мирное население", чтобы минимизировать потери. В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это "лицемерием" в контексте российско-украинской войны.