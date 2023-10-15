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Через напад ХАМАСу відносини між Росією та Ізраїлем погіршилися, — WSJ

15 жовтня 2023 17:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Через напад ХАМАСу відносини між Росією та Ізраїлем погіршилися, — WSJ
Президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху. Фото: kremlin.ru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Впродовж тривало часу прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху мав гарні відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте напад ХАМАСу на країну став крапкою в їхній "дружбі". 

Про це пише The Wall Street Journal.

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Відносини Росії та Ізраїля

Журналісти зауважують, що попри вторгнення Росії в Україну, Ізраїль не змінив своє ставлення до РФ, їхня співпраця була продовжена. 

Нетаньяху та Путін і далі підтримували зв'язок, а другий заявив про заблокований підхід до війни в Україні, тому відмовився надавати ЗСУ військову допомогу чи ППО.

"Тепер, після смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися. Путін — один із небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньяху, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю понад 1 300 ізраїльтян, вбитих ХАМАСом під час цієї атаки", — зауважують у виданні.

Пошук зброї через арабські країни

Зазначається, що Путін під час пошуку зброї зміцнив відносини з арабськими країнами, а саме:

  • Єгиптом;
  • Іраком;
  • Об'єднаними Арабськими Еміратами.

"Тепер Москва розглядається як закладка основи стратегічних відносин з Ісламською республікою, яка постачала тисячі БпЛА Shahed", — йдеться у матеріалі.

Також автори додають, що РФ у відповідь вирішила поставити навчально-тренувальні літаки Як-130 для Ірану. Також у країні планують продати Су-35. Таким чином рівень повітряних сил на Близькому Сході може змінитися.

"Росія шукає партнера, який може надати зброю, але її обійми з Іраном зумовлені також ширшими антизахідними настроями", — пояснив експерт з російсько-іранських відносин в Катарському університеті Ніколай Кожанов.

Ігнорування атаки ХАМАСу

Як відомо, РФ не засудила терористичну атаку на Ізраїль. Своєю чергою депутат російської Держдуми Андрій Гурульов заявив, що союз Єрусалиму з США та союз Москви з Іраном є з "навколишнім мусульманським світом".

"Тим часом Кремль має внутрішні причини вітати війну далі від російських кордонів. Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень, Кремль шукає спосіб відволіктися від війни в Україні. Путін часто підтримував своє 23-річне правління Росією, використовуючи державні ЗМІ, щоб ігнорувати внутрішні проблеми, зосереджуючись на безладі за кордоном", — додають у виданні.

Нагадаємо, у середу, 6 жовтня, під час виступу на російському енергетичному тижні диктатор Володимир Путін прокоментував війну на Близькому Сході, цинічно закликавши не "чіпати мирне населення", щоб мінімізувати втрати. Своєю чергою, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав це "лицемірством" в контексті російсько-української війни. 

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