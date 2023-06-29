Тихановська закликала білорусів чекати сигналу: пояснення

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Фото: ФБ Світлани Тихановської

Колона ПВК "Вагнер" на чолі зі своїм очільником Євгеном Пригожним на Москву відкривала шанси білорусів на визволення. Адже коли Москва займається собою — у Путіна немає ресурсів контролювати ще й Білорусь. З цим були пов'язані заклики білоруської опозиції до військових та цивільних "чекайте сигналу".

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Франак Вячорка, головний радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської.

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Однак, за його словами, пригожинський марш закінчився і дуже, що не у Москві, а у Білорусі. Через це у білоруській опозиції дещо скоригувати плани.



"Наразі ще немає вікна можливостей, навпаки ця ситуація відкинула нас на пару кроків назад. Адже чим більше російської присутності у Білорусі — тим складніше нам організовувати спротив. У нас є люди в лукашенківських міністерствах та в армії — спробуємо від них дізнатися інформацію про нинішні настрої", — зазначив Вячорка.

За його словами, білоруська опозиція має свої джерела не лише у владних кабінетах, а й серед військових. Ці люди підтримують демократичні зміни у Білорусі після 2020 року і діляться певною інформацією.

"Торік вони брали активну участь у протидії російській армії. Завдяки їм відбулося багато партизанських атак. А останні опитування червня показують, що лише 2% білорусів вважають, що білоруська армія повинна вступити у війну. За останні півтора року ми змогли сформувати консенсус у суспільстві серед усіх груп населення про те, що Білорусь не має воювати", — підсумував Вячорка.

Нагадаємо, раніше Франак Вячорка розповів, як саме самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче використати перебування ПВК Вагнер та його очільника Євгена Пригожина у Білорусі.