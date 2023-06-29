Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Чекайте сигналу": в опозиції Білорусі пояснили гучний заклик до дій arrow

"Чекайте сигналу": в опозиції Білорусі пояснили гучний заклик до дій

29 червня 2023 16:09
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Тихановська закликала білорусів чекати сигналу: пояснення
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Фото: ФБ Світлани Тихановської
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Колона ПВК "Вагнер" на чолі зі своїм очільником Євгеном Пригожним на Москву відкривала шанси білорусів на визволення. Адже коли Москва займається собою — у Путіна немає ресурсів контролювати ще й Білорусь. З цим були пов'язані заклики білоруської опозиції до військових та цивільних "чекайте сигналу".

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Франак Вячорка, головний радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської. 

Читайте також:

Однак, за його словами, пригожинський марш закінчився і дуже, що не у Москві, а у Білорусі. Через це у білоруській опозиції дещо скоригувати плани.
 

"Наразі ще немає вікна можливостей, навпаки ця ситуація відкинула нас на пару кроків назад. Адже чим більше російської присутності у Білорусі — тим складніше нам організовувати спротив. У нас є люди в лукашенківських міністерствах та в армії — спробуємо від них дізнатися інформацію про нинішні настрої", — зазначив Вячорка.

За його словами, білоруська опозиція має свої джерела не лише у владних кабінетах, а й серед військових. Ці люди підтримують демократичні зміни у Білорусі після 2020 року і діляться певною інформацією. 

"Торік вони брали активну участь у протидії російській армії. Завдяки їм відбулося багато партизанських атак. А останні опитування червня показують, що лише 2% білорусів вважають, що білоруська армія повинна вступити у війну. За останні півтора року ми змогли сформувати консенсус у суспільстві серед усіх груп населення про те, що Білорусь не має воювати", — підсумував Вячорка.

Нагадаємо, раніше Франак Вячорка розповів, як саме самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче використати перебування ПВК Вагнер та його очільника Євгена Пригожина у Білорусі. 

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз