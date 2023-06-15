Часть республиканцев в Конгрессе поддержала одного из главных критиков Трампа

Демократ Адам Шифф, которого поддержал каждый десятый республиканец. Фото: Reuters/Julia Nikhinson

20 республиканцев в Палате представителей проголосовали против резолюции известной трампистки Анны Паулины Луны. Та настаивала на расследовании деятельности демократа Адама Шиффа, являющегося одним из самых активных критиков Дональда Трампа.

Об этом сообщает CBS News.

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Членкиня Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, известная трампистка Анна Паулина Луна, подала на рассмотрение нижней палаты американского парламента резолюцию с требованием провести расследование в отношении демократа Адама Шиффа, одного из главных критиков Дональда Трампа.

В резолюции также предлагалось оштрафовать Шиффа на 16 миллионов долларов в случае доказательства его лжи.

Но Палата представителей отклонила это предложение. Против нее проголосовало 225 конгрессменов, а за — только 196.

Примечательно, что вместе с представителями Демократической партии не поддержали идею трамписта Луны и 20 республиканцев.

Комментарий Шиффа

Сам конгрессмен Адаф Шифф заявил, что поражен этим голосованием.

"По сути, почти каждый десятый республиканец проголосовал против этой резолюции", — подчеркнул член Демократической партии США.

Напомним, что 9 июня 45-му президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Наути выдвинули обвинения по 37 пунктам по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Их обвиняют в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

Как сообщает издание Vice News, Дональду Трампу может грозить до 22 лет лишения свободы в случае признания его виновным. Это впервые в американской истории, когда президента могут бросить за решетку.

Кроме этого, Трампа обвиняют и в препятствовании правосудию. Ему также грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.