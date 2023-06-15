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Частина республіканців у Конгресі підтримала одного з головних критиків Трампа

15 червня 2023 09:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Частина республіканців у Конгресі підтримала одного з головних критиків Трампа
Демократ Адам Шифф, якого підтримав кожен десятий республіканець. Фото: Reuters/Julia Nikhinson
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

20 республіканців у Палаті представників проголосували проти резолюції відомої трампістки Анни Пауліни Луни. Та наполягала на розслідуванні діяльності демократа Адама Шиффа, який є одним із найактивніших критиків Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBS News.

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Членкиня Палати представників Конгресу США від Республіканської партії, відома трампістка Анна Пауліна Луна, подала на розгляд нижньої палати американського парламенту резолюцію із вимогою провести розслідування щодо демократа Адама Шиффа, одного із головних критиків Дональда Трампа.

В резолюції також пропонувалося оштрафувати Шиффа на 16 мільйонів доларів у випадку доведення його брехні.

Але Палата представників відхилила цю пропозицію. Проти неї проголосувало 225 конгресменів, а за — тільки 196.

Примітно, що разом із представниками Демократичної партії не підтримали ідею трампістки Луни і 20 республіканців.

Коментар Шиффа

Сам конгресмен Адаф Шифф заявив, що вражений цим голосуванням.

"По суті, майже кожен десятий республіканець проголосував проти цієї резолюції", — наголосив член Демократичної партії США.

Нагадаємо, що 9 червня 45-му президенту США Дональду Трампу і його помічникові Волту Науті висунули обвинувачення за 37 пунктами у справі про неналежне поводження із секретними документами. Їх обвинувачують у змові з метою перешкодити правосуддю.

Як повідомляє видання Vice News, Дональду Трампу може загрожувати до 22 років позбавлення волі в разі визнання його винним. Це вперше в американській історії, коли президента можуть кинути за ґрати.

Крім цього, Трампа звинувачують і у перешкоджанні правосуддю. Йому також загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років.

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