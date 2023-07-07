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Чалый ответил, почему НАТО не готово предоставить Украине членство

7 июля 2023 18:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Членство Украины в НАТО: Чалый назвал страхи Альянса
Украина намерена получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. Фото: Диалог
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Общества западных стран не готовы воевать на стороне кого-либо. Именно НАТО, являясь наиболее эффективной структурой безопасности, еще не прошло тест, который сейчас проходят ВСУ. И на Западе его очень опасаются.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал украинский дипломат и экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

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"Они не готовы к реальному столкновению с врагом и не хотят, чтобы их воины сейчас воевали на нашей стороне. Успех ВСУ на фронте откроет новые политические возможности. Если мы не будем членом Альянса, Россия никогда не прекратит попытки атаковать нас", — сказал Чалый.

На вопрос, почему НАТО так боится столкновения с Россией, Чалый ответил, что никто не хочет войны. Тем более с таким размахом, как сейчас.

"Посмотрите на количество использованных снарядов — под Бахмутом оно приравнивается ко Второй мировой. Откровенно говоря, в западном обществе нет такой готовности умереть за свою страну. Хотя те же поляки и балтийцы продемонстрировали бы такой же героизм, как и наши воины", — уточнил дипломат.

Напомним, 11-12 июля в латвийской столице Вильнюс стартует важный для Украины саммит НАТО. Официальный Киев настаивает и ожидает услышать политическое приглашение Украины в НАТО, которое должно реализоваться уже после окончания войны с Россией.

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