Членство України в НАТО: Чалий назвав страхи Альянсу

Чалий відповів, чому НАТО не готове надати Україні членство
Суспільства західних країн не готові воювати на боці когось. Саме НАТО, будучи найбільш ефективною структурою безпеки, ще не пройшло тесту, який зараз проходять ЗСУ. І на Заході його дуже побоюються.
Про це в коментарі Новини.LIVE сказав український дипломат та експосол України в США Валерій Чалий.
"Вони не готові до реального зіткнення з ворогом і не хочуть, щоб їхні воїни зараз воювали на нашому боці. Успіх ЗСУ на фронті відкриє нові політичні можливості. Бо якщо ми не будемо членом Альянсу, Росія ніколи не припинить спроби атакувати нас", — сказав Чалий.
На запитання, чому ж НАТО так боїться зіткнення з Росією, Чалий відповів, що ніхто не хоче війни. Тим більше з таким розмахом, як зараз.
"Подивіться на кількість використаних снарядів — під Бахмутом вона прирівнюється до Другої світової. Відверто кажучи, у західному суспільстві немає такої готовності померти за свою країну. Хоча ті ж самі поляки та балтійці продемонстрували би такий самий героїзм, як і наші воїни", — уточнив дипломат.
Нагадаємо, 11-12 липня у латвійській столиці Вільнюсі стартує важливий для України саміт НАТО. Офіційний Київ наполягає та очікує почути політичне запрошення України до НАТО, яке має реалізуватися вже після закінчення війни з Росією.