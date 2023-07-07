Членство України в НАТО: Чалий назвав страхи Альянсу

Україна має намір отримати політичне запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі. Фото: Діалог

Суспільства західних країн не готові воювати на боці когось. Саме НАТО, будучи найбільш ефективною структурою безпеки, ще не пройшло тесту, який зараз проходять ЗСУ. І на Заході його дуже побоюються.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав український дипломат та експосол України в США Валерій Чалий.

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"Вони не готові до реального зіткнення з ворогом і не хочуть, щоб їхні воїни зараз воювали на нашому боці. Успіх ЗСУ на фронті відкриє нові політичні можливості. Бо якщо ми не будемо членом Альянсу, Росія ніколи не припинить спроби атакувати нас", — сказав Чалий.

На запитання, чому ж НАТО так боїться зіткнення з Росією, Чалий відповів, що ніхто не хоче війни. Тим більше з таким розмахом, як зараз.

"Подивіться на кількість використаних снарядів — під Бахмутом вона прирівнюється до Другої світової. Відверто кажучи, у західному суспільстві немає такої готовності померти за свою країну. Хоча ті ж самі поляки та балтійці продемонстрували би такий самий героїзм, як і наші воїни", — уточнив дипломат.

Нагадаємо, 11-12 липня у латвійській столиці Вільнюсі стартує важливий для України саміт НАТО. Офіційний Київ наполягає та очікує почути політичне запрошення України до НАТО, яке має реалізуватися вже після закінчення війни з Росією.