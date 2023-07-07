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Чалый назвал страну, с которой Украина могла бы подписать мощный договор об обороне

7 июля 2023 12:05
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Гарантии безопасности для Украины: Чалый назвал важную страну
Украинский дипломат и экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Фото: Олег Переверзев
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Если Украине не удастся присоединиться к НАТО, следует искать решения на двусторонней основе с сильнейшими странами мира. В частности, подписать соглашение о совместной обороне со США, ведь это ядерное государство с военным потенциалом.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал украинский дипломат и экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

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"Если не выходит с НАТО (имеется в виду пока), то многие вопросы закрыло бы соглашение о совместной обороне с США. Ведь это ядерное государство с военным потенциалом. Этого очень сложно достичь. Если не выходит со США, тогда пытаться заключать такой договор с Великобританией", — советует Чалый.

НАТО
Войска НАТО. Фото: US Army

Также дипломат расшифровал, каковыми есть настоящие гарантии безопасности для Украины, о которых говорят в последнее время.

"Это когда определенная страна подписывает договор и говорит: "В случае нападения на тебя мы входим в войну". Вот и есть гарантия безопасности. Все остальное в стиле "увеличим количество оружия, дадим больше финансов, разведданных, будем инвестировать в ВПК" это углубление военно-технического сотрудничества. Это тоже нужно, но это не гарантии", — уточнил Чалый.

Он также добавил, что сейчас, к сожалению, у Украины нет ни одного союзника в мире, который бы воевал в войне против России на стороне нашей армии.

Напомним, 11-12 июля в латвийской столице Вильнюс стартует важный для Украины саммит НАТО. Официальный Киев настаивает и ожидает услышать политическое приглашение Украины в НАТО, которое должно реализоваться уже после окончания войны с Россией.

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