Бунт Пригожина усугубил ситуацию с нацбезопасностью в РФ, — британская разведка

Генерал-полковник Юнус-бек Евкуров (слева) вместе с Евгением Пригожиным в Ростове-на-Дону. Фото: скриншот

Генералы Суровикин и Евкуров, подозреваемые в симпатии к Евгению Пригожину , исчезли из публичного пространства после бунта владельца ЧВК "Вагнер". Такие события свидетельствуют об ухудшении ситуации с национальной безопасностью в РФ.

Об этом сообщило в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Исчезновение российских генералов

Заместитель командующего оккупационным контингентом РФ в Украине генерал Сергей Суровикин не появляется на публике после неудачного бунта Евгения Пригожина 24 июня.

Кроме того, замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-бек Евкуров отсутствовал во время телевизионного выступления руководства минобороны РФ 3 июля.

Минобороны Великобритании об исчезновении российских генералов

Сергея Суровикина подозревают в длительной связи с группой "Вагнера", еще со времен его службы в Сирии 2017 года.

Евкуров был замечен в Ростове-на-Дону, где позволил Пригожину захватить штаб Южного военного округа РФ и весь город в целом.

Что происходит в России

Официальной информации об аресте того же Суровикина нет, но СМИ подозревают, что Кремль начал репрессии против генералов, подозреваемых в симпатии к мятежникам Пригожина.

Эти подозрения, как отмечает британская разведка, являются симптомами ухудшения ситуации с национальной безопасностью в Российской Федерации.

Напомним, один из экспертов отметил, что бунт Евгения Пригожина был выгоден части российской политической элиты. Эти люди хотели ослабления единоличной власти президента России Владимира Путина.