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Бунт Пригожина погіршив ситуацію із нацбезпекою в РФ, — британська розвідка

5 липня 2023 09:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Бунт Пригожина погіршив ситуацію із нацбезпекою в РФ, — британська розвідка
Генерал-полковник Юнус-бек Євкуров (ліворуч) разом із Євгеном Пригожиним у Ростові-на-Дону. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Генерали Суровікін і Євкуров, яких підозрюють у симпатії до Євгена Пригожина, зникли з публічного простору після бунту власника ПВК "Вагнер". Такі події є свідченням погіршення ситуації із національною безпекою в РФ.

Про це повідомило у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Зникнення російських генералів

Заступник командувача окупаційного контингенту РФ в Україні, генерал Сергій Суровікін не з’являється на публіці після невдалого бунту Євгена Пригожина 24 червня.

Крім того, заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Юнус-бек Євкуров був відсутній під час телевізійного виступу керівництва міноборони РФ 3 липня.

Міноборони Великої Британії про зникнення російських генералів
Міноборони Великої Британії про зникнення російських генералів

Сергія Суровікіна підозрюють у тривалому зв’язку із групою "Вагнера", ще з часів його служби в Сирії 2017 року.

Євкуров був помічений у Ростові-на-Дону, де дозволив Пригожину захопити штаб Південного військового округу РФ і усе місто в цілому.

Що відбувається в Росії

Офіційної інформації про арешт того ж Суровікіна немає, але ЗМІ підозрюють, що Кремль таки розпочав репресії проти генералів, яких підозрює у симпатії до бунтівника Пригожина.

Ці підозри, зазначає британська розвідка, є симптомами погіршення ситуації із національною безпекою в Російській Федерації.

Нагадаємо, один із експертів зазначив, що бунт Євгена Пригожина був вигідний частині російської політичної еліти. Ці люди хотіли послаблення одноосібної влади президента Росії Володимира Путіна.

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