Бунт Пригожина погіршив ситуацію із нацбезпекою в РФ, — британська розвідка
Генерали Суровікін і Євкуров, яких підозрюють у симпатії до Євгена Пригожина, зникли з публічного простору після бунту власника ПВК "Вагнер". Такі події є свідченням погіршення ситуації із національною безпекою в РФ.
Про це повідомило у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
Зникнення російських генералів
Заступник командувача окупаційного контингенту РФ в Україні, генерал Сергій Суровікін не з’являється на публіці після невдалого бунту Євгена Пригожина 24 червня.
Крім того, заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Юнус-бек Євкуров був відсутній під час телевізійного виступу керівництва міноборони РФ 3 липня.
Сергія Суровікіна підозрюють у тривалому зв’язку із групою "Вагнера", ще з часів його служби в Сирії 2017 року.
Євкуров був помічений у Ростові-на-Дону, де дозволив Пригожину захопити штаб Південного військового округу РФ і усе місто в цілому.
Що відбувається в Росії
Офіційної інформації про арешт того ж Суровікіна немає, але ЗМІ підозрюють, що Кремль таки розпочав репресії проти генералів, яких підозрює у симпатії до бунтівника Пригожина.
Ці підозри, зазначає британська розвідка, є симптомами погіршення ситуації із національною безпекою в Російській Федерації.
Нагадаємо, один із експертів зазначив, що бунт Євгена Пригожина був вигідний частині російської політичної еліти. Ці люди хотіли послаблення одноосібної влади президента Росії Володимира Путіна.