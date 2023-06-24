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Бунт Пригожина: как отреагировали Соловьев и другие российские пропагандисты

24 июня 2023 11:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Бунт Пригожина: как отреагировали Соловьев и другие российские пропагандисты
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российской медиапропагандисты не поддержали бунты владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Некоторые из них заявили о вероятности гражданской войны в России.

О своем отношении к бунту владельца ЧВК "Вагнер" заявил известный пропагандист Владимир Соловьев.

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"Страну бы не потерять"

Известный российский телепропагандист Владимир Соловьев призвал Евгения Пригожина и наемников его частной военной компании "Вагнер" остановиться.

Соловьев сравнил нынешнюю ситуацию в России со следующими историческими событиями:

  • корниловским мятежом 1917 года в постмонархической Российской республике;
  • походом Бенито Муссолини и его фашистских поклонников в Рим 1922 года.

Пропагандист заявил, что нет ничего страшнее гражданской войны и добавил: "Страну бы не потерять".

Также он опубликовал под своим видеообращением цитату из Библии: "Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и всякий город или дом, где есть распря, не устоит".

Пропагандисты молчат

Остальные известные российские пропагандисты также не поддержали бунт владельца ЧВК "Вагнер".

Часть из них вообще предпочла проигнорировать события в Ростове-на-Дону и просто молчит.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ППК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. 

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

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