Бунт Пригожина: як відреагували Соловйов та інші російські пропагандисти

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ

Російській медіапропагандисти не підтримали бунти власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Дехто з них заявив про імовірність громадянської війни в Росії.

Про своє ставлення до бунту власника ПВК "Вагнер" заявив відомий пропагандист Володимир Соловйов.

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"Країну б не втратити"

Відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов закликав Євгена Пригожина та найманців його приватної військової компанії "Вагнер" зупинитися.

Соловйов порівняв нинішню ситуацію в Росії із наступними історичними подіями:

корніловським заколотом 1917 року в постмонархічній Російській республіці;

походом Беніто Муссоліні та його фашистських прихильників на Рим 1922 року.

Пропагандист заявив, що немає нічого страшнішого за громадянську війну і додав: "Країну б не втратити".

Також він опублікував під своїм відеозверненням цитату з Біблії: "Усяке царство, якщо його роздирають чвари, запустіє, і всяке місто чи дім, де є чвари, не встоїть".

Пропагандисти мовчать

Інші відомі російські пропагандисти також не підтримали бунт власника ПВК "Вагнер".

Частина з них взагалі вирішила за краще проігнорувати події в Ростові-на-Дону — і просто мовчить.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.