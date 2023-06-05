Лукашенко заявил, что не собирается забирать Калининградскую область

Александр Лукашенко. Фото: Сайт президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается захватывать Калининградскую область, которая находится на территории России, хотя это, по его мнению, было бы хорошо. Он назвал этот регион "своим".

Об этом он заявил на очередном заседании, передает телеграмм-канал "Беларусь головного мозга".

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Диктатор рассказал, что в этом регионе России у всех белорусов есть родственники, поэтому он и считает его своим.

Лукашенко заверил губернатора и посла России, что не намерен захватывать эту территорию. Но подчеркнул, что было бы хорошо, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси.

Безумные идеи белорусского диктатора

Ранее в Офисе Президента Украины отреагировали на "предложения" Александра Лукашенко о "раздаче" ядерного оружия.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Москва "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания. Об этом он написал в Twitter.

"Ядерные" заявления Лукашенко (номинального хозяина Беларуси и VIP-пропагандиста войны) прямо указывают на то, что РФ намеренно "убивает" концепцию глобального ядерного сдерживания и "прячет" ключевой глобальный договор о нераспространении ядерного оружия", — написал Подоляк.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вмешается, если в Беларуси начнутся народные протесты против режима Лукашенко. По его словам, у РФ есть обязательства по обеспечению безопасности Беларуси.