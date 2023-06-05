Лукашенко заявив, що не збирається забирати Калінінградську область

Олександр Лукашенко. Фото: Сайт президента Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається захоплювати Калінінградську область, що на території Росії, хоча це було б добре. Він назвав цей регіон своїм.

Про це він заявив на черговому засіданні, передає телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

Читайте також:

Диктатор розповів, що у цьому регіоні Росії у всіх білорусів є родичі, тому він і вважає її своєю.

Лукашенко запевнив губернатора та посла Росії, що не збирається захоплювати цю територію. Але наголосив, що було б добре, якщо б Калінінградська область була ближче до Білорусі.

Божевільні ідеї білоруського диктатора

Раніше в Офісі Президента України відреагували на "пропозиції" Олександра Лукашенка про "роздачу" ядерної зброї.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Москва "вбиває" концепцію глобального ядерного стримування. Про це він написав у Twitter.

"Ядерні" заяви Лукашенка (номінального господаря Білорусі і VIP-пропагандиста війни) прямо вказують на те, що РФ навмисно "вбиває" концепцію глобального ядерного стримування і "ховає" ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї", — написав Подоляк.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія втрутиться, якщо в Білорусі почнуться народні протести проти режиму Лукашенка. За його словами, РФ має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі.