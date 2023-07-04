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Британские лорды погуляли у посла РФ и объявили Крым российским

4 июля 2023 02:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Британские лорды погуляли у посла РФ и объявили Крым российским
Ричард Балф и Роберт Скидельски. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Двое британских лордов погуляли на вечеринке у российского посла в Лондоне. Да так увлеклись, что начали говорить так, как оккупанты. Оба отметились возмутительными высказываниями о войне в Украине.

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

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Вечеринка у посла

Сообщается, что вечеринка у посла РФ Андрея Келина состоялась 12 июня. Как раз на день России. На вечеринку были приглашены 50 человек, среди которых были британцы Ричард Балф и Роберт Скидельски.

На мероприятии посол выступил с речью. Он пытался оправдать вторжение РФ в Украину. Заявив, что для того, чтобы нормально развиваться, Россия должна сначала разобраться со значительными угрозами своей безопасности.

Также он обвинил Великобританию в помощи Украине, мол, она совершила "большой стратегический просчет".

На вечеринку был приглашен лорд Балф. Свое присутствие на мероприятии не отрицал. Напротив, заявил, что война в Украине завершится "переговорами". И не только этим завершится война по его мнению. Он считает, что Украина отдаст часть своей территории России. Упоминал и о Крыме: назвал его безусловно российским.

Скидельски же заявил, что выступает против российского вторжения в Украину, но пришел на вечеринку потому, что хотел выразить свою приверженность русскому народу.

Напомним, Европейский совет продлил санкции против РФ еще на полгода. Ограничения будут действовать до конца декабря.

Также 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.

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