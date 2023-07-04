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Британські лорди погуляли у посла РФ і оголосили Крим російським

4 липня 2023 02:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Британські лорди погуляли у посла РФ і оголосили Крим російським
Річард Балф і Роберт Скідельські. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Двоє британських лордів погуляли на вечірці у російського посла в Лондоні. Да так захопилися, що почали говорити так, як окупанти. Обидва відзначилися обурливими висловлюваннями про війну в Україні.

Про це повідомляє Інформаційний спротив

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Вечірка у посла

Повідомляється, що вечірка у посла РФ Андрія Келіна відбулася 12 червня. Саме на день Росії. На вечірку були запрошені 50 чоловік, через яких були британці Річард Балф і Роберт Скідельські. 

На заході посол виступив з промовою. Він  намагався виправдати вторгнення РФ в Україну.  Заявив, "що для того, щоб нормально розвиватися, Росія повинна спочатку розібратися зі значними загрозами своїй безпеці".

Також він звинуватив Велику Британію у допомозі Україні, мовляв, вона здійснила "великий стратегічний прорахунок".

На вечірку був запрошений лорд Балф. Свою присутність на заході не заперечив. Навпаки, заявив, що війна в Україні завершиться "переговорами". І не лише цим завершиться війна на його думку. Він вважає, що Україна віддасть частину своєї території Росії. Згадував і про Крим: назвав його безумовно російським.

Скідельські же заявив, що виступає проти російського вторгнення в Україну, але прийшов на вечірку, бо хотів виказати свою прихильність російському народу.

Нагадаємо, Європейська рада продовжила санкції проти РФ ще на пів року. Обмеження діятимуть до кінця грудня.

Також 21 червня посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. До пакета ввійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій, і навіть персональні санкції.

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