Великобритания ввела новые санкции против России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Сегодня, 19 мая, Великобритания объявила о новых санкциях против Российской Федерации. Они направлены против юридических и физических лиц, связанных со способностью финансировать и вести войну против Украины.

Об этом говорится на сайте правительства Британии.

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Новые санкции против РФ

В целом Британия ввела 86 санкций. Они связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.

Эти решения были приняты после того, как премьер-министр Риши Сунак объявил о новых запретах на импорт российских алмазов и металлов на саммите "Большой семерки" в Японию.

В заявлении говорится, что Британия ввела запрет на импорт российской меди, алюминия и никеля. По американским данным, в 2021 году экспорт алмазной промышленности РФ составил 4 миллиарда долларов.

Под санкции попали также компании, связанные с "Росатомом", производящим передовые материалы и технологии.

Министр иностранных дел Британии объявил, что суверенные активы России в юрисдикциях страны будут оставаться заблокированными, пока РФ не согласится заплатить за ущерб, который она нанесла Украине.

"Совмещая эти санкции с новыми запретами на импорт российских алмазов и металлов, Великобритания работает с международными партнерами над дальнейшим ограничением способности России вести свою незаконную войну, усилением экономического давления и противодействием всем новым формам обхода, пока Украина не победит", — говорится в сообщении.

Энергетика

Великобритания принимает новые меры против энергетического сектора России на основе запрета импорта угля, нефти и сжиженного природного газа, введя санкции против девяти организаций.

В список также попали Олег Романенко, руководитель Запорожской атомной электростанции, который находился в сговоре с российским правительством, эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции, 13 членов совета директоров "Газпром-нефти" и пять членов совета директоров "Транснефти".

Металлы

Под санкции попали олигарх-миллиардер Игорь Алтушкин, владеющий Российской медной компанией и восемь других компаний, связанных с производством металлов.

Транспорт

Под ограничения также попали 24 физических и юридических лица, связанных с российскими транспортными услугами.

К ним относятся Pawell Shipping Co LLP, Государственная зерновая корпорация (ГОК) и ее директор Никита Бусел, связанные с систематическим хищением украинского зерна.

Шесть крупных российских судоходных компаний, которые сделали возможность и поддерживали экономику Путина в военное время, также попали под санкции.

Военная сфера

"20 руководителей оборонных ведомств и компаний были подвергнуты санкциям в рамках сегодняшнего решения нацеленного на лиц и организации, поддерживающие продолжающуюся военную активность России, оснащая как российские вооруженные силы, так и группу "Вагнера", — говорится в сообщении.

Банки

Пять финансовых учреждений также подверглись санкциям, что еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы и подрывает военный потенциал Путина.

Напомним, сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же на саммите выступит президент Владимир Зеленский.