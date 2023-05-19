Великобритания ввела новые санкции против России
Сегодня, 19 мая, Великобритания объявила о новых санкциях против Российской Федерации. Они направлены против юридических и физических лиц, связанных со способностью финансировать и вести войну против Украины.
Об этом говорится на сайте правительства Британии.
Новые санкции против РФ
В целом Британия ввела 86 санкций. Они связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.
Эти решения были приняты после того, как премьер-министр Риши Сунак объявил о новых запретах на импорт российских алмазов и металлов на саммите "Большой семерки" в Японию.
В заявлении говорится, что Британия ввела запрет на импорт российской меди, алюминия и никеля. По американским данным, в 2021 году экспорт алмазной промышленности РФ составил 4 миллиарда долларов.
Под санкции попали также компании, связанные с "Росатомом", производящим передовые материалы и технологии.
Министр иностранных дел Британии объявил, что суверенные активы России в юрисдикциях страны будут оставаться заблокированными, пока РФ не согласится заплатить за ущерб, который она нанесла Украине.
"Совмещая эти санкции с новыми запретами на импорт российских алмазов и металлов, Великобритания работает с международными партнерами над дальнейшим ограничением способности России вести свою незаконную войну, усилением экономического давления и противодействием всем новым формам обхода, пока Украина не победит", — говорится в сообщении.
Энергетика
Великобритания принимает новые меры против энергетического сектора России на основе запрета импорта угля, нефти и сжиженного природного газа, введя санкции против девяти организаций.
В список также попали Олег Романенко, руководитель Запорожской атомной электростанции, который находился в сговоре с российским правительством, эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции, 13 членов совета директоров "Газпром-нефти" и пять членов совета директоров "Транснефти".
Металлы
Под санкции попали олигарх-миллиардер Игорь Алтушкин, владеющий Российской медной компанией и восемь других компаний, связанных с производством металлов.
Транспорт
Под ограничения также попали 24 физических и юридических лица, связанных с российскими транспортными услугами.
К ним относятся Pawell Shipping Co LLP, Государственная зерновая корпорация (ГОК) и ее директор Никита Бусел, связанные с систематическим хищением украинского зерна.
Шесть крупных российских судоходных компаний, которые сделали возможность и поддерживали экономику Путина в военное время, также попали под санкции.
Военная сфера
"20 руководителей оборонных ведомств и компаний были подвергнуты санкциям в рамках сегодняшнего решения нацеленного на лиц и организации, поддерживающие продолжающуюся военную активность России, оснащая как российские вооруженные силы, так и группу "Вагнера", — говорится в сообщении.
Банки
Пять финансовых учреждений также подверглись санкциям, что еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы и подрывает военный потенциал Путина.
Напомним, сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же на саммите выступит президент Владимир Зеленский.