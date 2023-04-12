Британия отправила в Украину полсотни спецназовцев, — СМИ

Британский король Чарльз ІІІ встречается с военнослужащими Соединенного Королевства / Фото: Reuters

СМИ узнали из документов, которые якобы были похищены в министерстве обороны США, что в Украину прибыло 50 спецназовцев из Великобритании. Чем они могли заниматься в Украине, неизвестно.

Об этом сообщает со ссылкой на информацию из Пентагона британское издание The Guardian.

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Согласно документам, якобы принадлежащим министерству обороны США и обнародованным в прессе, в Украину были отправлены спецназовцы Великобритании.

Речь идет о 50 человек, принадлежащих к британскому спецназу.

Впрочем, отмечает издание, непонятно, чем могли заниматься британские спецназовцы в Украине и поддерживалась ли численность личного состава этого подразделения на таком уровне.

Комментарий минобороны Британии

Британское министерство обороны отказалось комментировать информацию по обнародованным документам, якобы похищенным у их американских коллег.

Но при этом военное ведомство Соединенного Королевства подчеркнуло в Twitter, что эта утечка информации продемонстрировала "серьезный уровень неточности".

Напомним, что, по информации СМИ, в США возбудили уголовное дело из-за "утечки документов Пентагона".