Британия отправила в Украину полсотни спецназовцев, — СМИ
СМИ узнали из документов, которые якобы были похищены в министерстве обороны США, что в Украину прибыло 50 спецназовцев из Великобритании. Чем они могли заниматься в Украине, неизвестно.
Об этом сообщает со ссылкой на информацию из Пентагона британское издание The Guardian.
Британские спецназовцы в Украине
Согласно документам, якобы принадлежащим министерству обороны США и обнародованным в прессе, в Украину были отправлены спецназовцы Великобритании.
Речь идет о 50 человек, принадлежащих к британскому спецназу.
Впрочем, отмечает издание, непонятно, чем могли заниматься британские спецназовцы в Украине и поддерживалась ли численность личного состава этого подразделения на таком уровне.
Комментарий минобороны Британии
Британское министерство обороны отказалось комментировать информацию по обнародованным документам, якобы похищенным у их американских коллег.
Но при этом военное ведомство Соединенного Королевства подчеркнуло в Twitter, что эта утечка информации продемонстрировала "серьезный уровень неточности".
Напомним, что, по информации СМИ, в США возбудили уголовное дело из-за "утечки документов Пентагона".