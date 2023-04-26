Братья Кличко обсудили в США усиление помощи для Украины

Браться Кличко в Вашингтоне обсудили важный вопрос по Украине. Фото: klicko.org

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир недавно посетили Вашингтон, где провели ряд встреч с американскими политиками и дипломатами.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

Читайте также:

Братья Кличко в Вашингтоне

Кличко сообщил, что они обсуждали дальнейшую поддержку и усиление помощи для Украины. В ходе встреч они встретились с главой сенатского комитета по судебной системе, сенатором Линдси Грэмом, с сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Диаз-Балартом.

Они также выступили в Национальном фонде за демократию и в Atlantic Council, где обсуждали необходимость дальнейшей поддержки Украины, включая предоставление вооружений и финансов.

Мэр подчеркнул, что момент для Украины критический, и что антипутинская коалиция должна усилить свою помощь, чтобы помочь Украине победить в этой ситуации.

Он подчеркнул, что победа Украины является победой цивилизованного, демократического мира.

Напомним, что США предоставят Украине 2,6 млрд долларов военной помощи. Ожидается, что около 500 млн долларов будет предоставлено в виде боеприпасов и оборудования. Более 2 млрд долларов выделено на закупку боеприпасов, радаров и другого оружия в более долгосрочной перспективе.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом заявила Министерство финансов США Джанет Йеллен.