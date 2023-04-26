Брати Клички обговорили у США посилення допомоги для України

Брати Клички у Вашингтоні обговорили важливе питання щодо України. Фото: klicko.org

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир нещодавно відвідали Вашингтон, де провели низку зустрічей з американськими політиками та дипломатами.

Про це повідомив Віталій Кличко.

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Кличко повідомив, що вони обговорювали подальшу підтримку та посилення допомоги для України. У ході зустрічей вони зустрілися з головою сенатського комітету із судової системи, сенатором Ліндсі Гремом, з сенатором Томом Коттоном та конгресменом Діаз-Балартом.

Вони також виступили у Національному фонді за демократію та в Atlantic Council, де обговорювали необхідність подальшої підтримки України, включаючи надання озброєнь та фінансів.

Мер наголосив, що момент для України є критичним, і що антипутінська коаліція має посилити свою допомогу, щоб допомогти Україні перемогти в цій ситуації.

Він наголосив, що перемога України є перемогою цивілізованого, демократичного світу.

Нагадаємо, що США нададуть Україні 2,6 млрд доларів військової допомоги. Очікується, що близько 500 млн доларів буде надано у вигляді боєприпасів та обладнання. Понад 2 млрд доларів виділено на закупівлю боєприпасів, радарів та іншої зброї у більш довгостроковій перспективі.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати планують до вересня цього року надати Україні додаткову фінансову допомогу. Про це заявило Міністерство фінансів США Джанет Єллен.