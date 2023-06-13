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Боррель объяснил, почему Путин ждет результатов президентских выборов США

13 июня 2023 21:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Боррель объяснил, почему Путин ждет результатов президентских выборов США
Жозеп Боррель. Фото: Wikimedia Commons
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент РФ Владимир Путин не согласится на проведение мирных переговоров с Украиной до президентских выборов в США. Российский диктатор ждет результатов.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Onda Cero.

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По его словам, война России против Украины продолжалась бы по-другому, если бы президентом США остался Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Поддержка Европы

Жозеп Боррель заверил, что Европа и дальше будет оказывать военную поддержку президенту Владимиру Зеленскому.

"На данный момент эти совместные усилия продолжаются", — отметил он.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что опросы Евростата показывают, что большинство европейского населения выступает за то, чтобы продолжать поддерживать Украину.

Несмотря на это, он отметил, что "нормально, что война в Украине привлекает гораздо больше внимания в пограничных странах, которые испытывают прямую угрозу и имеют предыдущий опыт того, что означает российское вторжение", чем в Испании или Португалии, где интерес граждан приходит в упадок после более чем года войны.

Ошибка Путина

Также Жозеп Боррель добавил, что "Путин совершил гигантскую ошибку, ведь считал, что через 15 дней сможет быть в Киеве и покорить Украину из-за дисбаланса сил".

"Он (Путин. — Ред.) совершил гигантскую ошибку, потому что он очень недооценил способность Украины к сопротивлению; он очень переоценил способность своей армии; он недооценил способность европейцев к объединению, которых он считал, "увлеченным газом"; он недооценил союз между США и Европой, и в результате через несколько месяцев после войны он потерял 2000 танков и отступает", — отметил Высокий представитель ЕС.

Напомним, ранее Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия рассчитывает на победу в вооруженном конфликте с Украиной перед мирными переговорами. Вероятность начала переговоров в ближайшие месяцы, по его мнению, крайне низка.

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