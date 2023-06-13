"Який на*рен третій тур": Путін вилаявся, згадавши про прихід Ющенка до влади

Володимир Путін. Фото: pixabay

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з воєнкорами РФ згадав, як до влади в Україні прийшов Віктор Ющенко. За його словами, колишній президент України прийшов до влади завдяки "державному перевороту".

Його промову транслюють російські ЗМІ.

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"Придумали третій тур голосування — який, на*рен, третій тур. Він не передбачений Конституцією. Це держпереворот", — заявив російський диктатор.

На його думку, цей "державний переворот" пройшов відносно у мирний спосіб.

"Ми спілкувалися з ними, я туди їздив, вони приїжджали до нас. Будь ласка. Ні, дійшли до кривавого держперевороту", — зазначив він.

Путін знову почав говорити про те, що "жодних шансів нам не дають побудувати нормальні стосунки з нашими сусідами, братським українським народом".

Як все відбувалося насправді

Помаранчева революція виникла через реакцію українського суспільства на масові фальсифікації, які вплинули на результати виборів.

Протести, мітинги, пікети та страйки проводили прихильники Віктора Ющенка, який був основним кандидатом від опозиції на президентських виборах у листопаді-грудні 2004 року. Українці були обурені після того, як Центральна виборча комісія оголосила результати, де переміг Віктор Янукович.

Акцію розпочали 22 листопада 2004 року. За опозицію були переважно західні та центральні області нашої держави. Своєю чергою Віктора Януковича підтримували схід та південь України. Щодо підтримки західних країн, то вони були переважно за українську опозицію.

Як мітинги змінили хід історії

Завдяки Помаранчевій революції Верховний суд призначив повторний другий тур президентських виборів. Після якого в Конституції були проведені зміни під назвою Конституційна реформа 2004. Тому за результатами повторного другого туру голосування переміг Віктор Ющенко.

Нагадаємо, Путін заявив, що Каховську ГЕС знищили українці за допомогою Himars. За його словами, це уповільнило процес контрнаступу ЗСУ.