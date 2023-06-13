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Боррель пояснив, чому Путін чекає на результати президентських виборів США

13 червня 2023 21:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Боррель пояснив, чому Путін чекає на результати президентських виборів США
Жозеп Боррель. Фото: Wikimedia Commons
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент РФ Володимир Путін не дасть згоди на проведення мирних переговорів з Україною до президентських виборів у США. Російський диктатор чекає на результати. 

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Onda Cero.

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За його словами, війна Росії проти України тривала б по-іншому, якщо б президентом США залишився Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Підтримка Європи 

Жозеп Боррель запевнив, що Європа й надалі надаватиме військову підтримку президенту Володимиру Зеленському.

"На даний момент ці спільні зусилля тривають", — зазначив він. 

Голова європейської дипломатії наголосив, що опитування Євростату показують, що більшість європейського населення виступає за те, щоб продовжувати підтримувати Україну.

Не дивлячись на це, він зауважив, що "нормально, що війна в Україні привертає набагато більше уваги в прикордонних країнах, які відчувають пряму загрозу і мають попередній досвід того, що означає російське вторгнення", ніж в Іспанії чи Португалії, де інтерес громадян занепадає після більше як року війни.

Помилка Путіна

Також Жозеп Боррель додав, що "Путін зробив гігантську помилку, адже вважав, що за 15 днів зможе бути в Києві і підкорити Україну через дисбаланс сил".

"Він (Путін. — Ред.) зробив гігантську помилку, тому що він дуже недооцінив спроможність України до опору; він дуже переоцінив спроможність своєї армії; він недооцінив спроможність європейців до об'єднання, яких він вважав, "захоплених газом"; він недооцінив союз між США та Європою, і в результаті через кілька місяців після війни він втратив 2000 танків і відступає", — зазначив Високий представник ЄС.

Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель висловив думку, що Росія розраховує на перемогу у збройному конфлікті з Україною перед початком мирних переговорів. Імовірність початку переговорів у найближчі місяці, на його думку, є вкрай низькою.

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