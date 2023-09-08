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Борис Джонсон продолжает предоставлять Украине международную поддержку, — Зеленский

8 сентября 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Борис Джонсон продолжает предоставлять Украине международную поддержку, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины сообщил, что Борис Джонсон поддерживал Украину с самого начала войны. При этом он уточнил, что Джонсон до сих пор предоставляет Украине международную помощь.

Об этом Зеленский рассказал в Telegram.

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Борис Джонсон — друг Украины

По словам украинского лидера, Борис Джонсон с первых часов полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживал украинскую сторону. Он искренне поддерживает нашу страну и помогает защищаться от противника.

Более того, по словам Президента Украины, Джонсон до сих пор продолжает оказывать Украине международную помощь.

"С первых часов полномасштабной войны Борис Джонсон искренне поддерживает Украину и помогает защищаться от российской агрессии. И сейчас продолжает прибавлять Украине международную поддержку. Спасибо за твою энергию, друг", — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский  обнародовал совместное фото с Джонсоном с Ялтинского форума.

Сообщение Владимира Зеленского
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин причастен к убийству Евгения Пригожина. По крайней мере, Украина располагает такой информацией.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал егерскую бригаду, которая защищает Запорожское направление. При этом украинский лидер поблагодарил бойцов за мощь и силу на этом направлении.

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