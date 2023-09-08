Зеленский заявил, что Путин причастен к убийству Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин причастен к убийству Евгения Пригожина. По крайней мере, Украина располагает такой информацией.

Об этом сообщает ВВС Русская служба.

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Президент Украины, выступая в Киеве, заявил, что, по имеющимся у него сведениям, Путин может быть связан с гибелью Пригожина. При этом Зеленский подчеркнул, что в Украине не скорбели по Пригожину.

"Для нашей страны это минус один террорист", — добавил он.

Украинский лидер также отметил, что моральное состояние российского народа пострадало из-за их зависимости от "вагнеровцев". Он считает, что Россия потеряла защиту, которую предоставляли эти наемники.

Однако Зеленский не предоставил подробной информации о своих источниках, утверждающих о возможной причастности Путина к смерти основателя ЧВК "Вагнер". В свете текущего военного положения, Би-би-си не может мгновенно подтвердить или опровергнуть эти заявления.

Со своей стороны, пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, реагируя на вопросы от ВВС, категорически отрицал информацию о возможной роли Кремля в смерти Пригожина, назвав ее "абсолютной выдумкой".

Сообщение ВВС Русская служба. Фото: скриншот

Напомним, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.

Также мы писали, что в сети показали могилу главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Он был похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге.

Добавим, в ГУР подтвердили гибель пособника главаря ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа. В то же время разведка еще проверяет информацию о смерти финансиста наемников Евгения Пригожина.