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Бондаренко о срыве "зернового соглашения" и блокаде агропродукции: прямой эфир Новини.LIVE

19 июля 2023 21:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Бондаренко о срыве "зернового соглашения" и блокаде агропродукции: прямой эфир Новости.LIVE
Политолог Кость Бондаренко. Фото: facebook.com/Константин Бондаренко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Политолог Кость Бондаренко стал гостем студии Вечір.LIVE. Он обсудит вместе с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук срыв "зернового соглашения" и альтернативные пути экспорта зерна.

Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Кроме того, он расскажет об изменении Конституции Украины, блокаде украинской агропродукции и многом другом.

Россия не просто вышла из Черноморской зерновой инициативы, но и целенаправленно уничтожает украинскую инфраструктуру, обеспечивающую функционирование "зернового коридора".

Напомним, Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может вернуться к "зерновой инициативе". Такое решение будет принято только после учета и реализации всех без исключения принципов ее участия в ней.

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