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Бондаренко про зрив "зернової угоди" та блокаду агропродукції: прямий ефір Новини.LIVE

19 липня 2023 21:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Бондаренко про зрив "зернової угоди" та блокаду агропродукції: прямий ефір Новини.LIVE
Політолог Кость Бондаренко. Фото: facebook.com/Костянтин Бондаренко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Політолог Кость Бондаренко став гостем студії Вечір.LIVE. Він обговорить разом з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук зрив "зернової угоди" та альтернативні шляхи експорту зерна.

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Крім того, він розповість про зміну Конституції України, блокаду української агропродукції та багато іншого.

Зазначимо, що Росія не просто вийшла із Чорноморської зернової ініціативи, але й цілеспрямовано знищує українську інфраструктуру, що забезпечує функціонування "зернового коридору".

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може повернутися до "зернової ініціативи".Таке рішення буде ухвалено лише після врахування та реалізації "всіх без винятку принципів її участі в ній".

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