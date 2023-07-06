Болгария и Украина подписали декларацию о членстве в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Болгарии Николай Денков. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Сегодня, 6 июля, Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Болгарии. Он подписал с премьером страны Николаем Денковым Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

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Жовква рассказал, что Болгария стала 22 государством, с которым была формализована поддержка членства Украины в Альянсе. По его словам, документ свидетельствует, что страна поддерживает вступление Украины в НАТО, как только это позволят условия.

"Болгарские партнеры также признают, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности как для Украины, так и для всей евроатлантической семьи. Болгарская сторона приветствует значительные достижения Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению совместимости с НАТО, подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО, а также полностью поддерживает Совет Украина-НАТО", — сообщил Жовква.

По его словам, эта декларация закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украине. К тому же страна вместе с международными организациями, союзниками и партнерами подтверждает готовность участвовать в послевоенном восстановлении и отстройке Украины.

"До Вильнюсского саммита НАТО остаются считанные дни. Но работа продолжается — работаем с партнерами одновременно на нескольких треках для обеспечения максимальной результативности саммита. Напомню, в Вильнюсе Украина стремится получить четкое приглашение к членству в НАТО и рассчитывает на поддержку всех партнеров", — добавил Жовква.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Болгарии Николай Денков. Фото: facebook.com/igor.zhovkva

Пост Жовква. Фото: скриншот

Напомним, украинский Президент Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при одном условии: если в Украины будет положительный результат.

Также мы писали, что сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию. Во время встречи с премьер-министром страны Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.