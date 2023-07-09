Блинкен заявил, что украинцы вдохновляют мир

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: росСМИ

На 500-й день войны в Украине, государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил восхищение стойкостью и единством украинского народа. Он заявил, что украинцы вдохновляют мир и напоминает про важности соблюдения принципов ООН.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

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По словам чиновника, с 24 февраля 2022 года, мир наблюдает, как украинцы с мужеством противостоят попыткам Кремля захватить их землю и свергнуть демократическое правительство. Вопреки ужесточающимся усилиям Москвы, украинский народ продемонстрировал неукротимый дух и непреклонность, став вдохновением для всего мира и напоминая о значимости принципов, заложенных в Уставе ООН.

Блинкен также подчеркнул, что российское руководство остается ключевым препятствием на пути к установлению устойчивого и справедливого мира в Украине. При этом госсекретарь подтвердил, что Вашингтон будет продолжать накладывать экономическую тяжесть на российское правительство с помощью различных санкций и мер экспортного контроля, ограничивая возможности Кремля в ведении войны и способствуя привлечению агрессора к ответственности за нарушения международного права.

"Мы остаемся на стороне Украины и будем предоставлять поддержку в области безопасности, экономики и других аспектов — вместе с нашими союзниками и партнерами. Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы она могла успешно защищаться и выйти из этого конфликта с максимально сильными позициями при ведении переговоров", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, что американский президент Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о необходимости быть осторожным в связях с Москвой, учитывая значительную зависимость Пекина от западных инвестиций. Это заявление было сделано после того, как СИ Цзиньпин посетил президента РФ Владимира Путина в марте текущего года.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после "единогласной" рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 800 млн долларов.