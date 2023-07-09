Блінкен заявив, що українці надихають світ

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: росЗМІ

На 500-й день війни в Україні державний секретар США Ентоні Блінкен висловив захоплення стійкістю та єдністю українського народу. Він заявив, що українці надихають світ і нагадують про важливість дотримання принципів ООН.

Про це повідомляє Держдепартамент США.

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За словами чиновника, з 24 лютого 2022 року світ спостерігає, як українці з мужністю протистоять спробам Кремля захопити їхню землю і повалити демократичний уряд. Всупереч зусиллям Москви, український народ продемонстрував неприборканий дух і непохитність, ставши натхненням для всього світу і нагадуючи про значущість принципів, закладених у Статуті ООН.

Блінкен також наголосив, що російське керівництво залишається ключовою перешкодою на шляху до встановлення сталого та справедливого світу в Україні. При цьому держсекретар підтвердив, що Вашингтон продовжуватиме накладати економічний тягар на російський уряд за допомогою різних санкцій та заходів експортного контролю, обмежуючи можливості Кремля у веденні війни та сприяючи притягненню агресора до відповідальності за порушення міжнародного права.

"Ми залишаємося на боці України й надаватимемо підтримку в галузі безпеки, економіки та інших аспектів — разом з нашими союзниками та партнерами. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб вона могла успішно захищатися і вийти з цього конфлікту з максимально сильними позиціями під час переговорів", — наголосив Блінкен.

Нагадаємо, що американський президент Джо Байден попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про необхідність бути обережним у зв'язках із Москвою з огляду на значну залежність Пекіна від західних інвестицій. Ця заява була зроблена після того, як СІ Цзіньпін відвідав президента РФ Володимира Путіна у березні поточного року.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 800 млн доларів.